Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el salario de Khvicha Kvaratskhelia en París Saint-Germain

¿Una brecha injusta en la élite? Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, se reveló el salario de Khvicha Kvaratskhelia en PSG.

El París Saint-Germain dio un golpe de autoridad para revalidar el título en la Champions League al eliminar al Bayern Múnich en semifinales, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario de una de las grandes figuras de la clasificación, Khvicha Kvaratskhelia, con lo que gana Luis Díaz.

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¿Quién recibe más dinero? Ese misterio está por resolverse… Con dos goles en la semifinal de ida y una asistencia en la vuelta, Kvaratskhelia terminó siendo fundamental para que PSG eliminara al Bayern Múnich por un marcador global de 6-5.

Luis Díaz tampoco se quedó atrás y, a pesar de que no marcó ni asistió en la semifinal de vuelta, terminó con un golazo en la ida y la mejor calificación de un jugador de campo del Bayern Múnich en el empate 1-1 del 6 de abril. Ahora, la gran duda era: ¿Gana más o menos dinero que Khvicha Kvaratskhelia?

Por este dinero, Luis Díaz no gana lo que Kvaratskhelia cobra en el PSG

Díaz tiene un salario inferior al de Kvaratskhelia. (Foto: Getty Images)

Según el portal especializado ‘Capology‘, Luis Díaz gana 2.3 millones de euros menos respecto a lo que cobra Kvaratskhelia en el PSG. Mientras que ‘Lucho’ tiene un salario anual de 14 millones de euros brutos en el Bayern Múnich, el extremo del París Saint-Germain cuenta con un sueldo de 16.3 millones al año.

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¿Quién tuvo mejor calificación en la semifinal de vuelta Bayern vs. PSG, Luis Díaz o Khvicha Kvaratskhelia?

Aquí no hubo tanta diferencia. En la semifinal de vuelta de la Champions League 2025-26, que terminó 1-1 entre Bayern Múnich y PSG, Khvicha Kvaratskhelia tuvo mejor calificación que Luis Díaz con 7.9 puntos, según el portal ‘Sofa Score’. Al extremo de la Selección Colombia le dieron 7.8.

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Datos clave

Khvicha Kvaratskhelia gana 16.3 millones de euros anuales, superando el sueldo de Luis Díaz .

gana anuales, superando el sueldo de . El salario de Luis Díaz en Bayern Múnich es de 14 millones de euros brutos.

en Bayern Múnich es de brutos. Kvaratskhelia cobra 2.3 millones de euros más que el colombiano según el portal Capology.