Mientras Luis Díaz gana 14 millones, el salario de Ousmane Dembélé en París Saint-Germain

¿Una diferencia abismal en Europa? Mientras Luis Díaz asegura 14 millones en Bayern, se reveló el astronómico salario de Ousmane Dembélé en el PSG.

Las semifinales de la Champions League 2025-26 llegaron a su fin y dos de los dos grandes protagonistas fueron Luis Díaz y Ousmane Dembélé, así que no hubo un mejor momento para comparar lo salarios de las figuras del Bayern Múnich y París Saint-Germain, respectivamente.

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Luis Díaz fue el jugador mejor calificado del Bayern Múnich en la semifinal de ida con 8.7 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, luego de anotar un golazo que dejaba con vida a su equipo en la Champions League. 5-4 fue el resultado final.

Ousmane Dembélé no se quedó atrás con dos goles y una asistencia en la semfinal de ida. Por algo es el actual ganador del Balón de Oro. Y en la vuelta también dijo presente en el marcador para el PSG con un golazo al minuto tres del primer tiempo. Entonces, surgió la gran duda: ¿Gana más o menos dinero que ‘Lucho’ Díaz.

El salario de Luis Díaz es más de cuatro millones inferior al de Dembélé

Dembélé y Luis Díaz en la Champions League. (Foto: Getty Images)

Según el portal especializado ‘Capology’, Luis Díaz es el sexto jugador mejor pagado del Bayern Múnich con 14 millones de euros brutos al año. Esto quiere decir que ‘Lucho’ gana 4.1 millones menos que Ousmane Dembélé, ya que el extremo francés es el jugador que más cobra en el PSG con un salario de 18.1 millones de euros al año.

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¿Cuando debutan Luis Díaz y Ousmane Dembélé en el Mundial 2026?

Como dos fijos en la convocatorias de sus selecciones, se da por sentado que estarán en el Mundial 2026. Dicho esto, Luis Díaz debuta con la Selección Colombia el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán a las 9:00 P.M. (hora colombiana) en el Grupo K y Ousmane Dembélé lo hará con Francia el martes 16 del mismo mes a las 2:00 P.M. contra Senegal en el Grupo I.

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