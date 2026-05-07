Aunque le ganaron a Boston River en Copa Sudamericana: Millonarios confirma otra salida para 2026

Aunque ganaron en la Copa Sudamericana, Millonarios confirma que este jugador se va del club.

Este jueves 7 de mayo de 2026 Millonarios consiguió una importante victoria en la Copa Sudamericana ante Boston River. El equipo colombiano respira en el torneo continental con 7 puntos, pero al mismo tiempo se confirmó otra salida del club.

Además de la posible salida de los dos porteros de Millonarios, ahora también se confirmó que el club no hará uso de la opción de compra de Jorge Cabezas Hurtado. El jugador pertenece al Watford de Inglaterra, pero no es seguro su regreso a este equipo.

De acuerdo a la revelación de Pipe Sierra, al no ser seguro su regreso a Inglaterra, el equipo de agentes del jugador colombiano ya le está buscando un destino. El delantero centro casi se quedó sin espacio en este año en ataque y por eso se marchará.

Millonarios está alistando varias salidas para la siguiente parte del año. En este primer semestre el equipo se quedó muy lejos de disputar el campeonato colombiano y su único premio consuelo fue ganarle a Atlético Nacional y avanzar en la Copa Sudamericana.

Jorge Cabezas no seguiría en Millonarios. (Captura de pantalla)

Son varios los equipos que podrían buscar el fichaje del jugador colombiano, puesto que, apenas tiene 22 años y sigue siendo una gran promesa del ataque. El futbolista tiene contrato en Inglaterra hasta la temporada 2029 y lo podrían volver a prestar.

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Los números de Jorge Cabezas en Millonarios

En este último semestre con Millonarios, Jorge Cabezas apenas jugó un total de 5 partidos sumando más de 180 minutos. No marcó goles ni dio asistencias, concretando un semestre para el olvido en el club colombiano y por eso se marcharía.

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