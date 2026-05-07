Los dos nuevos arqueros que quiere Millonarios

Millonarios alista una renovación en su arco para esta temporada tras las salidas de Diego Novoa y Guillermo De Amores.

La revolución del plantel que tendrá Millonarios para el segundo semestre arrancaría desde el arco. Millonarios estaría buscando nuevo portero y se conocen las dos primeras opciones.

El primer nombre es Alejandro Rodríguez, arquero del Deportivo Cali, quién podría repetir la misma fórmula de Guillermo De Amores. Esta sería la opción más accequible para el club bogotano.

El segundo nombre, muy complicado desde lo económico es Santiago Mele, el arquero del Monterrey de México. Desde el tema salarial, es difícil que el club le iguale lo que gana en la Liga MX.

El arquero uruguayo ex Junior pasó de jugar 0 partidos con los ‘Rayados’ a jugar 20 encuentros este año. El deseo del jugador tampoco pasa por volver a la Liga BetPlay.

Millonarios busca un arquero titular, pero podría tener que buscar dos nuevos porteros ya que Diego Novoa también pinta como una de las salidas fijas para el segundo semestre.

Los jugadores que terminan contrato con Millonarios

Ahora mismo, en Millonarios hay 6 jugadores acaban contrato a finales de junio y su futuro es incierto:

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Radamel Falcao

David Mackalister Silva

Diego Novoa

Sergio Mosquera

Álex Castro

Jorge Hurtado

Santiago Mele – Monterrey CF.

En resumen

Alejandro Rodríguez , arquero del Deportivo Cali, es la opción más accesible para reforzar a Millonarios .

, arquero del Deportivo Cali, es la opción más accesible para reforzar a . El club bogotano analiza el fichaje de Santiago Mele , actual portero del Monterrey de México.

, actual portero del de México. Millonarios busca hasta dos nuevos guardametas ante la inminente salida del portero Diego Novoa.