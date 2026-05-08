Las durísimas sanLas durísimas sanciones CONMEBOL que le caerían al DIMciones CONMEBOL que le caerían al DIM

El partido entre el DIM y Flamengo fue suspendido por altercados de los hinchas colombianos y se podrían venir sanciones históricas.

Dura noche para el DIM en la Copa Libertadores, y es que no pudo jugar su partido contra el Flamengo por altercados. El papelón internacional no sería la única mala noticia que enfrentaría el Deportivo Independiente Medellín, ya que hay chance que caigan sanciones históricas.

Todo arranca primero con lo que haya sido escrito en el informe arbitral, según eso la CONMEBOL determinará si el encuentro se reanuda en una nueva fecha o si se lo da ganado a Flamengo. El desenlace del partido no cambia nada las otras sanciones.

Al DIM le podría caer una multa que ascienda hasta los 200 mil dólares, como antecedente está la Copa Libertadores 2015 cuando el famoso episodio del gas pimienta terminó con Boca eliminado vía escritorio y a River Plate como clasificado.

Además de la multa, los altercados podrían terminar en que DIM juegue al menos tres partidos a puerta cerrada, perdiendo una suma considerable de taquilla en Copa Libertadores.

El partido corrió apenas 5 minutos cuando los altercados en las gradas ocurrieron y los planteles fueron enviados al vestuario. Tras 40 minutos de espera, el partido no se reanudó.

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¿Qué causó los desmanes de los hinchas del DIM vs. Flamengo por la Copa Libertadores?

El enojo fue protesta de los aficionados del DIM por los resultados del equipo en el torneo local, eliminados de play offs en la Liga Colombiana.

Raúl Giraldo, máximo accionista del club salió la cancha y les mostró billetes a los hinchas, mientras se reía luego del partido contra Águilas Doradas.

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¿Dónde ver los partidos del DIM en Copa Libertadores?

La Copa Libertadores lo puedes seguir a través de ESPN vía TV o en streaming por Disney+ en su plan Premium.