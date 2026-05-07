Barcelona SC tendría cerrado su primer refuerzo para el segundo semestre y esta vez sería uno de los campeones con Liga de Quito.

Liga de Quito podría ver a uno de sus históricos y campeones dando un camisetazo para el segundo semestre de LigaPro. Barcelona SC tendría cerrado a su primer refuerzo.

Según medios locales, Jhojan Julio pasaría de la oferta de Liga de Quito para ir a Barcelona en su regreso al fútbol ecuatoriano. El jugador acaba de salir de Querétaro y no entra en planes de Xolos de Tijuana.

El club tampoco lo tiene en planes y analiza prestarlo a otro equipo, por ahora solo ‘albos’ y ‘toreros’ lo habrían contactado. No se descarta que otros equipos del exterior lo sondeen.

Justamente se conoció que Barcelona se reunió con el Grupo Caliente, dueños del Xolos de Tijuana. Los amarillos buscaron a Jhojan Julio ya a inicios de temporada.

En México, Julio está cerca de los 60 mil dólares al mes, cifra impagable para Barcelona o Liga, sin embargo haría el esfuerzo el jugador para volver a tener continuidad.

Los títulos de Jhojan Julio con Liga de Quito

Jhojan Julio debutó en Liga de Quito en el 2018 y ganó la LigaPro de ese año y del 2023 y 2024, la Supercopa Ecuador 2020 y 2021, la Copa Ecuador 2019 y la Copa Sudamericana 2023.

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Jhojan Julio – Liga de Quito. Foto: Getty.

En resumen