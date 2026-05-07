Cassano desvela algunas de las grandes reflexiones de Messi en este final de su carrera. Lionel, ni mucho menos preocupado por su legado.

Antonio Cassano es sinónimo de polémicas y de declaraciones donde no se muerde la lengua. A lo largo de las últimas horas, desveló uno de sus últimos grandes diálogos con Lionel Messi. Las reflexiones del argentino en el final de su carrera hablan de un día a día donde el legado no es lo más importante y donde se pretende disfrutar al máximo de lo que queda del camino en Inter Miami.

“Me trató de una forma que no esperaba. Es la única persona que, cuando la veo, no logro hablar, no consigo decir nada… Leo, ¿pero tú entiendes o no que eres el mejor jugador que la historia del fútbol haya visto jamás?… Antonio, ser el uno, el dos, el cinco, el décimo o el quince. ¿Qué me cambia?”, empezaba el italiano en su explicación sobre el momento donde conoció finalmente a fondo a Messi.

Cásanos siempre ha sido un defensor a gran escala de la figura de Messi. Le ha definido como un futbolista irrepetible y como una personalidad que será prácticamente imposible que el fútbol vuelva a tener. Dentro de sus declaraciones también aparecen reflexiones propias de Lionel alrededor de hasta cuándo podría alargarse su carrera. Lionel Scaloni toma nota.

“A mí no me cambia nada, yo no escucho si soy el primero, el segundo o el tercero. Yo tengo la vocación y el amor por el fútbol. Puedo jugar tres o cuatro años más. Lo hago por el fútbol, me divierte“, más extracto de las confesiones de un Antonio Cassano que muestra el lado más humilde de Messi. Todo ocurrió en la ciudad de Miami y a lo largo de las últimas semanas.

Messi, según Cassano, se ve jugando hasta 2029 o 2030: GETTY

Las declaraciones del italiano por supuesto generan esperanza en el combinado argentino. Para muchos la próxima edición de la Copa del Mundo será la última donde me seguirá presente. En el escenario planteado en la cabeza de Lionel hablamos de un posible futuro donde hasta 2019 a 2030 podremos verla sobre césped. ¿Llega al Centenario? Solo el tiempo lo dirá.

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La diferencia entre Messi y Cristiano para Cassano

Desde 2020, el italiano ha sido responsable de diferentes críticas al portugués. No duda que Lionel Messi se encuentra en un escenario de magia y hegemonía a nivel mundial que es inalcanzable para el luso. Habla de CR7 como un ejemplo de trabajo que no cuenta con el talento del rosarino.

“Cristiano Ronaldo es un talento fabricado, también lo notas en las redes sociales donde lo ves haciendo abdominales con sus hijos. Se habla mucho de él, de Messi menos. Pero en el fútbol son dos cosas completamente diferentes. CR7 es muy fuerte, pero tiene un talento construido”, reflexionó Cassano antes de conocer a Leo en estas semanas.

Datos claves

Antonio Cassano reveló detalles sobre una conversación reciente con Lionel Messi en Miami .

reveló detalles sobre una conversación reciente con en . El futbolista Lionel Messi afirmó que puede jugar tres o cuatro años más por diversión.

afirmó que puede jugar por diversión. El italiano Cassano calificó a Cristiano Ronaldo como un talento fabricado y construido.