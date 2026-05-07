Chile vs Ecuador por el Sudamericano Sub-17 femenino y un boleto al Mundial: día, horario y cómo verlo por TV

Se enfrentan por el Sudamericano Sub-17 femenino la Selección de Chile contra la Selección de Ecuador buscando un lugar en el próximo Mundial de la categoría. ‘La Tri’ quedó tercera en la tabla de posiciones de su grupo y llega con un poco más de “descanso”.

¿Cuándo juegan Chile contra Ecuador en el Sudamericano Sub-17?

La Selección de Chile contra la Selección de Ecuador en el Sudamericano Sub-17 jugarán el próximo sábado, 9 de mayo de 2026. El horario aún está por confirmar por parte de la CONMEBOL, pero este partido sería el segundo de una jornada que define al campeón.

¿Qué canal pasará el partido del Sudamericano Sub-17?

En Ecuador y en Chile, el partido que define a la selección mundialista se podrá ver por:

DSports 2 y DGO

T13 (señal abierta en Chile)

¿Cuántas selecciones de CONMEBOL irán al Mundial Sub-17 femenino?

Para esta edición del Mundial Sub-17 femenino clasifican 4 selecciones de CONMEBOL y de momento el reparto está así:

Argentina (clasificada)

Brasil (clasificada)

Chile vs Ecuador (ganador clasifica)

Colombia vs Venezuela (ganador clasifica)

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¿Cuándo se jugará el Mundial Sub-17 femenino y en dónde?

El Mundial Sub-17 femenino se jugará desde el 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026 en Marruecos. El torneo se jugará con 24 selecciones para aumentar la competitividad del mismo.