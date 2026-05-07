Liga de Quito se queda en el tercer lugar del grupo de la Copa Libertadores por este motivo.

Mirassol le ganó con gran superioridad a Liga de Quito en la Copa Libertadores y se quedó con el primer lugar del grupo al llegar a 9 puntos. El equipo brasileño es puntero en soledad y ahora complicó las aspiraciones del equipo ecuatoriano quedó en el tercer lugar de la tabla.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo G

Todo está apretado en el grupo G, tras la victoria de Always Ready y Mirassol:

El grupo también está muy apretado después de que Lanús perdiera 3 a 0 contra Always Ready en esta misma jornada. Por lo cual, el equipo boliviano sumó 3 puntos y la gran posibilidad de pelear por un cupo a Copa Sudamericana o en la misma Libertadores en los siguientes partidos.

¿Por qué Liga de Quito es tercero en su grupo?

Aunque Liga de Quito tiene mejor gol diferencia que Lanús, el equipo ecuatoriano es tercero porque para esta edición de la Copa Libertadores, la CONMEBOL cambió el formato de desempate y el primer criterio es el duelo directo entre ambos equipos y hasta que jueguen en Quito, solo se han enfrentado una vez y ganó el equipo argentino.

¿Cómo se jugará la siguiente fecha del grupo?

La siguiente fecha del Grupo G se tendrá que jugar de esta manera

Always Ready vs Mirassol (19/05)

Liga de Quito vs Lanús (20/05)