Llegó a mas 519.000 vistas: La prueba de que el árbitro Joao Pinheiro ayudó a que PSG eliminara al Bayern

¿Un atraco a la vista de todo el mundo? Mira el escandaloso video con 519.000 vistas que prueba la ayuda de Joao Pinheiro al PSG. Lee aquí.

La actuación del árbitro Joao Pinheiro en la semifinal de vuelta de la Champions League 2025-26 fue tan polémica que no alcanzaron a pasar más de 24 horas para que apareciera la prueba de que ayudó a que el PSG eliminara al Bayern Múnich.

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¡Llegó a más de 519.000 vistas en X! Las decisiones polémicas de Pinheiro empezaron cuando decidió no sancionar una mano clara de Joao Neves en el área del PSG porque el balón venía de un rechazo de su compañero Vitinha. Las reglas de la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB por sus siglas en inglés) avalaron la decisión.

La segunda polémica no iba á ser menos controversial. Konrad Laimer comandó un ataque del Bayern Múnich que lo detuvo una mano de Nuno Mendes. Los jugadores del equipo alemán reclamaron una segunda tarjeta amarilla que hubiera terminado en la expulsión del lateral del PSG, pero el árbitro Joao Pinheiro sancionó una infracción previa. ¿Tenía razón?

Apareció la prueba de que el árbitro Joao Pinheiro ayudó a que PSG eliminara al Bayern

El árbitro Joao Pinheiro en Bayern vs. PSG. (Foto: Getty Images)

Ante la duda de qué fue lo que sancionó Pinheiro para no terminar expulsando a un jugador del París Saint-Germain, muchos pensaron que había sido una mano de Laimer. Sin embargo, apareció la prueba de que el árbitro terminó ayudando al PSG al no expulsar a Nuno Mendes, quien fue uno de los jugadores más destacados de la clasificación a la final. ¡Video!

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وين لمست اليد الي شافها الحكم !!

صحيح ان القانون ينص الى عدم الاستعانة بالفار للرجوع الى لقطة كرت اصفر ثاني لكن المفترض من الحكم احتساب خطأ على منديز ومنحه كرت اصفر ثاني وطرد والفار يسترجع لقطة لايمر ويلغي قرار الحكم اذا كانت مسبوقة بامست يد

اما انه يحتسب خطا وهمي هذي كارثه pic.twitter.com/CDuKjltkvd — ᴬᴮᵁ ᴹᴼᴴᴬᴹᴹᴱᴰ (@bmbavari) May 6, 2026

Esto dijo Luis Díaz después de quedar eliminado en semifinales de Champions

“Acercarse tanto a la meta siempre es doloroso y muy difícil de aceptar. Trabajamos mucho para estar en la final, pero no pudimos hacerlo. Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada. ¡Y no dejaremos de intentarlo hasta que lo consigamos! Ahora, es el momento de centrarnos en nuestros objetivos inmediatos. Todavía queda un trofeo por ganar (Copa de Alemania). Lucharemos por ello con todo lo que tenemos”, publicó Luis Díaz luego de la eliminación del Bayern Múnich por 5-6 (marcador global) ante el PSG en semifinales de Champions League.

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En síntesis

Joao Pinheiro evitó expulsar a Nuno Mendes al sancionar una infracción previa de Laimer.

evitó expulsar a al sancionar una infracción previa de Laimer. La prueba audiovisual muestra que Pinheiro no mostró la segunda amarilla al lateral del PSG de manera equivocada.

al lateral del de manera equivocada. El Bayern Múnich quedó eliminado tras la polémica decisión arbitral con un global de 5-6.