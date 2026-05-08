La primera promesa de Luis Díaz a los hinchas del Bayern Múnich tras la eliminación ante PSG

Primeras palabras del colombiano tras la eliminación a manos del PSG en la Champions. Luis Díaz asegura que ya piensan en la próxima edición.

Bayern Múnich ya piensa en los últimos partidos de la temporada después de la eliminación ante el Paris Saint-Germain. El equipo de Luis Díaz tiene que centrarse en la final de la Copa de Alemania mientras el colombiano rompe el silencio tras la dura derrota en las semifinales de la Champions. El Guajiro promete volver a intentarlo el año que viene para buscar la Séptima.

“Acercarse tanto a la meta siempre es doloroso y muy difícil de aceptar. Trabajamos mucho para estar en la final, pero no pudimos hacerlo. Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada”, fueron las primeras reflexiones del cafetero en sus redes sociales después de la dura eliminatoria ante el equipo de Luis Enrique.

Luis Díaz segura que el conjunto alemán ya piensa en una próxima temporada donde intentará cortar con la racha de seis años sin conquistas europeas: “¡Y no dejaremos de intentarlo hasta que lo consigamos! Ahora es el momento de centrarnos en nuestros objetivos inmediatos. Todavía queda un trofeo por ganar. Lucharemos por ello con todo lo que tenemos”.

Todo se dio en un contexto donde el Paris Saint-Germain se hizo fuerte en Múnich. No vimos el partido plagado de goles de la ida y sí una clase magistral defensiva de los hombres de Luis Enrique. Las imágenes de Luis Díaz afectado tras el pitido final y el apoyo que recibió por parte de Vincent Kompany explicar el dolor de una derrota que cortó el sueño del triplete.

A la espera de lo que ocurra en la próxima temporada, quedan todavía desafíos. El Bayern de Múnich se medirá frente al Stuttgart en la final de la Copa de Alemania dentro de algunas fechas. En caso de vencer, Luis Díaz cerraría su primera campaña con el equipo bávaro con un palmarés notable tras haber levantado ya la Bundesliga.

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