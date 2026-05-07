Mastantuono, protagonista de uno de los roces entre jóvenes y veteranos en el vestuario de Real Madrid

Franco Mastantuono, dentro de una nueva polémica en el vestuario del Real Madrid. La lucha de jerarquías entre veteranos y jóvenes, más que latente.

La situación en el vestuario del Real Madrid es de las más rocambolescas de los últimos 20 años. Las filtraciones de roces y hasta presuntas peleas físicas en el vestuario que dirige Álvaro Arbeloa son el pan de cada día en estas fechas. Franco Mastantuono no escapa de los rumores de un ecosistema fracturado donde se habla de disputas entre los veteranos y las caras más jóvenes del plantel.

“Mastantuono llegaba el primero a donde los fisios y se ponía en la camilla. Los fisios respetaban la ley no escrita de que los veteranos van primero que los jóvenes. Mastantuono se quejó a Xabi Alonso”, informó el periodista Látigo Serrano. Fue el mismo cronista quien desveló jornadas atrás el supuesto enfrentamiento físico entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Todo habría ocurrido durante los primeros meses de la temporada. Según estas versiones, Xabi Alonso no habría sido despedido hasta después de la Supercopa de España en enero. Esta información se filtra ahora junto con otras que apuntan a tensiones entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Franco Mastantuono, por su parte, se encuentra en el ojo del huracán.

No es la primera polémica en la que el argentino se ve involucrado. Durante el inicio del año se habló de que Franco habría tenido roces por su suplencia en el Clásico frente al Barcelona. Buena parte del plantel le habría recriminado pedir galones de titular con apenas 18 años. Actualmente, el argentino apunta a salir cedido del club, a menos que el nuevo entrenador decida lo contrario.

Fractura total en el vestuario de Real Madrid: GETTY

Todos llegan tiempos donde el argentino apunta a salir cedido del club. Como ha contado BOLAVIP, solamente un deseo expreso del nuevo entrenador del Real Madrid o las pretensiones de Franco Mastantuono continuar en el plantel pueden asegurar su permanencia en Valdebebas el año que viene. Queda todavía mucho por decidirse de cara a una próxima temporada donde el conjunto merengue no tiene margen de error.

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Mastantuono suena en Italia e Inglaterra

A la espera de lo que ocurra, las informaciones no han hecho esperar. Se habla del fútbol italiano y británico como los principales interesados en quedarse con la sesión de Franco Mastantuono. Juventus y el Como de Nico Paz serían los primeros bien intentar mover ficha siempre y cuando desde el Real Madrid se abra la posibilidad a un préstamo sin opción de compra.

No tengan de la Premier League sería otra vía. Ocurrirá siempre y cuando el equipo de Londres se mantenga en la Premier League de Inglaterra y no caiga a la segunda categoría del fútbol inglés. Franco Mastantuono, con apenas dos goles y una asistencia en su primera temporada por el conjunto merengue, apunta a ser una de las primeras bajas de cara a la próxima temporada. Su venta se encuentra absolutamente descartada como han confirmado a BOLAVIP.

Datos claves

El argentino Franco Mastantuono protagonizó roces en el vestuario por turnos con los fisioterapeutas.

protagonizó roces en el vestuario por turnos con los fisioterapeutas. Xabi Alonso fue despedido como entrenador tras la final de la Supercopa de España .

fue despedido como entrenador tras la final de la . El periodista Látigo Serrano informó sobre un enfrentamiento físico entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger.