La decisión de la UEFA con Luis Díaz luego de la sanción que le puso el árbitro de Bayern vs. PSG

Conoce cuál fue la decisión de la UEFA con Luis Díaz tras la polémica sanción que le impuso el árbitro en el duelo de Bayern vs. PSG en Champions.

Tenía tantas ganas de remontar el marcador que el ímpetu le jugó una mala pasada. Luis Díaz recibió una sanción por parte del árbitro Joao Pinheiro en la semifinal de vuelta entre Bayern Múnich y PSG en la Champions League 2025-26. Acto seguido, se conoció la decisión que la UEFA tomó con ‘Lucho’.

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¿Casualidad o causalidad? Luis Díaz fue el jugador de campo mejor calificado (7.9 puntos) del Bayern Múnich por el portal experto ‘Sofa Score’ en el empate 1-1 ante el PSG que los terminó eliminando en las semifinales de la Champions League. Esto pesó para la decisión de la UEFA.

A pesar de que ‘Lucho’ Díaz recibió una tarjeta amarilla al minuto 33 del segundo tiempo y tendrá que pagar una multa de 2.500 euros por la amonestación que le sacó Joao Pinheiro, UEFA decidió premiar al extremo colombiano con una distinción que solo otros diez jugadores tuvieron.

UEFA y una decisión con Luis Díaz tras la sanción que le puso Joao Pinheiro

La amonestación de Díaz en Bayern vs. PSG. (Foto: Getty Images)

Lejos de ponerle otra sanción más allá de la multa que debe pagar por la tarjeta amarilla, UEFA, por medio de la cuenta en X de la Champions League, decidió poner a Luis Díaz en el equipo de la semana tras las semifinales de vuelta de la Liga de Campeones 2025-26. Los otros integrantes del ataque fueron Ousmane Dembélé y Bukayo Saka.

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Equipo de la semana de la Liga de Campeones. (Foto: X / @ChampionsLeague)

Luis Díaz terminó con estos goles en la Champions League

Tuvo la mejor temporada de su historia en la Champions League. A pesar de que Bayern Múnich no jugará la final de la Liga de Campeones 2025-26 (sábado 30 de mayo), Luis Díaz debe sentirse orgullo porque registró 11 contribuciones de gol (7 goles y cuatro asistencias) en 981 minutos y 12 partidos. ‘Lucho’ anotó un gol cada 140 minutos.

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Datos clave

2.500 euros de multa pagará Luis Díaz por la amarilla de Joao Pinheiro.

de multa pagará Luis Díaz por la amarilla de Joao Pinheiro. 7.9 puntos de calificación influyeron en la decisión de UEFA sobre Luis Díaz.

de calificación influyeron en la decisión de UEFA sobre Luis Díaz. Equipo de la semana de la UEFA integró a Luis Díaz tras su sanción.