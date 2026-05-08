Piero Hincapié está en la final de Champions con el Arsenal y revelan que estuvo también en planes de otro gigante de Europa.

Piero Hincapié está cerca de ser el segundo ecuatoriano en ganar la UEFA Champions League y la Premier League, esto con la camiseta del Arsenal, sin embargo esto pudo haber sido distinto para el ecuatoriano. Revelan que otro gigante de Europa estuvo cerca de sumarlo.

Según cuenta el periodista Xavier Segovia, El City Football Group quería a Piero Hincapié cuando este estaba aún en Independiente del Valle. La idea era ficharlo para el Manchester City para cederlo mientras crecía en Europa.

Al final los ingleses no lo ficharon por considerar otro defensor sudamericano, pese a que el fichaje del central de la Selección de Ecuador costaba apenas 1 millón de euros.

Si la operación hubiera seguido, Piero Hincapié habría sido cedido al Lommel SK de Bélgica, otro de los equipos que son propiedad del ManchesterCity. Al final el equipo que realizó la inversión fue Talleres de Córdoba de Argentina.

Estuvo un breve período en Argentina y luego fue vendido al Bayer Leverkusen dónde consiguió el triplete histórico de títulos alemanes y luego pasó al Arsenal por cerca de 50 millones de euros.

El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

Como nuevo jugador de Arsenal, en la siguiente temporada, el sueldo de Piero Hincapié pasaría a ser entre 6 y 7 millones por año. Ahora el ecuatoriano está ganando lo mismo que ganaba en Bayer Leverkusen, que era un sueldo entre los 3.4 y 3.7 millones.

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Piero Hincapié en las semifinales de Champions. Foto: Getty.

En resumen