El equipo de Colombia que toma ventaja por Harold Santiago Mosquera

Harold Santiago Mosquera está cerca de regresar a la Liga BetPlay con al menos dos equipos interesados en el delantero.

Harold Santiago Mosquera es otro de los nombres que seguramente protagonizará rumores en este mercado de fichajes. El delantero y extremo interesa a varios equipos y ya son dos los clubes de la Liga BetPlay que lo quieren.

Según medios partidarios de Deportivo Cali, Harold Santiago Mosquera tiene una oferta superior del verdiblanco para fichar en junio. Con esto, el extremo de Cerro Porteño tiene un segundo equipo interesado.

El primero, según cadenas como Win Sports, es Millonarios, aunque para los de Fabián Bustos, Mosquera no es la opción principal. En Paraguay seguramente no habrá reparos de su salida, con apenas 7 partidos jugados sin anotar goles.

Harold Mosquera no ha podido repetir los números que tuvo en Independiente Santa Fe, donde anotó 10 goles y 10 asistencias en 52 partidos. En Deportivo Cali anotó 4 goles en 34 partidos de primera división.

Los títulos de Harold Mosquera en el fútbol colombiano

Harold Mosquera ha ganado tres títulos en el fútbol colombiano, una Superliga con Independiente Santa Fe y dos ligas con Millonarios. Pachuca y FC Dallas son sus otras dos experiencias en el exterior.

Harold Mosquera – Independiente Santa Fe.

Publicidad

En resumen