Tras ganar la Champions, el DT del París Saint-Germain reconoció lo que rivales como Luis Díaz le hicieron

¿Lucho fue su dolor de cabeza? Tras coronarse campeón de la Champions con el PSG, conoce la confesión de Luis Enrique sobre rivales como Luis Díaz.

En la cima del fútbol a nivel de clubes el París Saint-Germain está en lo más alto por segunda temporada consecutiva. El equipo fránces le ganó al Arsenal la final de la Champions League 2025-26 y el técnico Luis Enrique no dudó en reconocer lo que Luis Díaz y los rivales le hicieron pasar en esta edicion de la Liga de Campeones.

Uno de los mejores partidos en la historia de la Champions League se dio en la semifinal de ida entre Bayern Múnich y PSG. El resultado no solo fue una victoria para el equipo fránces 5-4, ‘Lucho’ Díaz fue el jugador más destacado del Bayern por los expertos del portal ‘Sofa Score’.

Con un gol y una asistencia, Luis Díaz recibió una calificación de 8.7 puntos y fue el fiel ejemplo de lo que reconoció Luis Enrique despues de haberle ganado al Arsenal la final de la Champions League desde la tanda de penaltis por 4-3. ¿Qué dijo el DT del París Saint-Germain?

Luis Enrique reconoció lo que rivales como Luis Díaz le hicieron al PSG

El DT del PSG hablo de rivales como Díaz. (Foto: Getty Images)

“Ambos equipos merecían ganar ese trofeo, pero si miro toda la temporada, creo que estamos un poco adelantados porque sufrimos mucho durante esta competición. Jugamos contra los equipos más fuertes de Europa y merecemos ganar este trofeo”, reconoció el técnico del PSG luego de la ganar la Champions League por segunda vez consecutiva.

Luis Díaz, en el Top-10 de los mejores jugadores de la Champions League 2025-26

El portal ‘Sofa Score’ dictó sentencia, y con las calificaciones promedio de toda la Champions League 2025-26, determinó el siguiente Top-10 de los mejores jugadores de Liga de Campeones que ganó el PSG:

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Lamine Yamal (Barcelona): 8.08 Kylian Mbappé (Real Madrid): 8.05 Harry Kane (Bayern Múnich): 7.93 Khvicha Kvaratskhelia (PSG): 7.71 Michael Olise (Bayern Múnich): 7.61 Vitinha (PSG): 7.58 Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 7.55 Dominik Szoboszlai (Liverpool): 7.53 Désiré Doué (PSG): 7.49 Luis Díaz (Bayern Múnich): 7.45.

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En síntesis