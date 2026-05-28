Mientras Bayern Múnich pagó 75 millones por Luis Díaz, lo que pagará Barcelona por Anthony Gordon

El mercado de fichajes en Europa no tardó en tener la primera bomba. Cuando parecía que Bayern Múnich tenía todo listo para firmar a Anthony Gordon, apareció FC Barcelona, y puso una gran cantidad de millones de dólares sobre la mesa. ¿Más de lo que pagó el equipo alemán por Luis Díaz?

‘Lucho’ Díaz tenía 28 años cuando Bayern Múnich se dejó tentar por sus condiciones. A pesar de que iba a ser muy difícil que tuviera una reventa para recuperar el dinero invertido, el equipo bávaro le pagó al Liverpool FC más de 70 millones de euros con bonificaciones por el jugador colombiano.

Justo antes de que FC Barcelona cerrara el fichaje de Anthony Gordon, el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur publicó en X que la llegada del extremo inglés al Bayern Múnich era inminente por un valor de 80 millones de euros. Entonces, surgió la gran duda. ¿Cuánto dinero pagará el Barça?

¿Por quién pagaron más dinero, Luis Díaz o Anthony Gordon?

Anthony Gordon iba a ser compañero de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

La diferencia no terminó siendo mucha… Mientras que Bayern Múnich le pagó a Liverpool FC 75 millones de euros con bonificaciones por Luis Díaz, el periodista Fabrizio Romano publicó que el FC Barcelona le podría llegar a pagar a Newcastle Unites una cifra por encima de lo 80 millones de euros con bonficaciones (70 fijos) por los derechos deportivos de Anthony Gordon.

100 por ciento confirmado: FC Barcelona sí estuvo interesado en Luis Díaz

“Había varias opciones y estoy muy contento porque hemos terminado consiguiendo la opción que a mí más me gustaba (Rashford). Es cierto que también me gustaba Luis Díaz, es un jugador muy completo, pero por las circunstancias de Luis, con un Liverpool muy enrocado (…) Al jugador (‘Lucho’) por supuesto le tengo que agradecer, ha querido venir en todo momento, pero se ha situado en una posición muy complicada ese fichaje”, le confesó Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, al diario ‘Mundo Deportivo’ en julio de 2025.

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