FC Barcelona vuelve a meter en problemas a Luis Díaz: “Oferta oficial aceptada”

Descubre qué jugador está detrás de la oferta oficial del FC Barcelona y por qué este sorpresivo fichaje vuelve a meter en problemas a Luis Díaz.

La historia de Luis Díaz con el FC Barcelona no se pudo dar. Sí hubo un intéres oficial e incluso el papá de ‘Lucho’ lo metió en problemas con los hinchas de Liverpool FC cuando reveló en mayo de 2025 que para su hijo era un sueño jugar en el equipo español. Ahora, el Barça volvió a meter en problemas al extremo colombiano.

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Bayern Múnich era consciente de que Luis Díaz necesitaba un jugador élite que le compitiera por la titular para potenciar aun más sus capacidades y tener un recambio de calidad. El apuntando era un extremo inglés avaluado en 60 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt’.

El periodista experto en el mercado de fichajes Ekrem Konur había informado que Bayern Múnich tenía listo el fichaje de Anthony Gordon y le iba a pagar 80 millones de euros al Newcastle Unites por el extremo que juega en la posición de Luis Díaz. Sin embargo, Barcelona volvió a meter en problemas a ‘Lucho’ en vísperas de tener un mejor equipo con un compañero de calidad.

“Oferta oficial”: Barcelona vuelve a meter en problemas a Díaz

Anthony Gordon iba a ser compañero de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

“Última hora: Anthony Gordon al Barcelona, ¡aquí vamos! Oferta oficial aceptada ahora por la directiva de Newcastle y los propietarios saudíes. €70m de cuota fija más complementos para llevar el paquete final por encima de €80m para Newcastle United FC. Gordon listo para viajar esta semana para el reconocimiento médico y la firma del contrato en el FCB”, publicó en X el periodista Fabrizio Romano.

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¿Quién tuvo más contribuciones de gol en la temporada 2025-26, Díaz o Gordon?

El portal ‘Transfermarkt’ dictó sentencia. Mientras Luis Díaz tuvo 49 contribuciones de gol con 26 anotaciones y 23 asistencias en su primera temporada con Bayern Múnich, Anthony Gordon se despidió de Newcastle con 17 goles y cinco pases gol para un total de 22 contribuciones rojas.

En resumen