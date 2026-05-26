Compañero de Luis Díaz no elige a Cristiano Ronaldo como el mejor portugués de la actualidad

Michael Olise, socio de Luis Díaz en un Bayern de récord, no ve a Cristiano Ronaldo como el mejor portugués de la actualidad.

Es oficial que Luis Díaz y Cristiano Ronaldo se verán las caras en la Copa del Mundo. La publicación de la lista de convocados de Néstor Lorenzo confirma uno de los grandes duelos de la fase de grupos del certamen. Minutos después del anuncio del entrenador argentino, un compañero del guajiro en el Bayern Múnich no señala al atacante portugués como el mejor activo de la selección de Roberto Martínez.

Michael Olise elige a Bruno Fernandes por encima de Cristiano Ronaldo. Lo hizo en una publicación por redes sociales del Bayern Múnich donde también fue consultado por otras selecciones como Alemania, Brasil, Argentina o Inglaterra. Quienes sí aparecen en sus reflexiones son nombres como Harry Kane, Lionel Messi o incluso Joshua Kimmich.

“Déjame decir que el mejor de Portugal ahora mismo es Bruno Fernandes”, comentaba el extremo francés, quien también disputará su primera edición de la Copa del Mundo junto a Luis Díaz. Su elección ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, pero también cuenta con diferentes argumentos de peso.

Y es que no nos olvidemos que Bruno Fernandes viene de ser elegido como el mejor jugador de la última temporada de la Premier League. Todo esto tras 21 asistencias en 38 partidos y tras conseguir el retorno del Manchester United a la Champions League. Es, sin ninguna duda, parte de un centro del campo donde, junto a Vitinha y João Neves, tiene buena parte de su columna vertebral de cara al certamen.

En caso de verse las caras por la Copa del Mundo, no será la primera vez que Michael Olise y Cristiano Ronaldo choquen. El 4 de diciembre del año 2021 se enfrentaron durante un choque entre el Manchester United y el Crystal Palace que terminó con victoria para los Diablos Rojos. Todo se disputó en el mítico estadio de Old Trafford, donde al minuto 77 un gol de Fred decidió todo para los locales. En aquel encuentro también jugaba Bruno Fernandes.

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CONMEBOL, un terror para CR7 en los Mundiales

Desde el año 2006, Cristiano Ronaldo ha disputado un total de 3 partidos ante las selecciones de CONMEBOL. Todo ello en un contexto de Copa del Mundo donde el mejor delantero de todos los tiempos en cuanto a goles se refiere no ha podido ver portería. Brasil y Uruguay son los precedentes que tiene Colombia para intentar imponerse ante el crack de la Seleção.

Un empate a ceros con Brasil en Sudáfrica 2010 durante la fase de grupos inició todo. Tras ello aparece la derrota frente a Uruguay en octavos de final de la edición de Rusia 2018 por 2 a 1. Finalmente, el combinado luso tendría revancha ante la Celeste 4 años más tarde con un triunfo por 2 a 0 durante la fase de grupos. Cristiano Ronaldo tendrá su cuarto partido frente a selecciones de CONMEBOL cuando se mida con Colombia en la última jornada de la zona de grupos y concretamente en Miami. Nunca pudo marcarle a los combinados de nuestro lado del océano en el torneo.

Datos claves

El futbolista Michael Olise eligió a Bruno Fernandes como el mejor jugador de Portugal actualmente.

eligió a Bruno Fernandes como el mejor jugador de Portugal actualmente. El centrocampista Bruno Fernandes dio 21 asistencias en la última temporada de la Premier League.

dio 21 asistencias en la última temporada de la Premier League. El delantero Cristiano Ronaldo enfrentará a Colombia en Miami por la fase de grupos del Mundial.