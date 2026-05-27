Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el salario de Anthony Gordon en FC Barcelona

Iba a ser la competencia directa de Luis Díaz en el Bayern Múnich, pero todo cambió en un dos por tres. Anthony Gordon será nuevo jugador del FC Barcelona y ya se reveló el salario que tendrá, así que no hubo un mejor momento para compararlo con lo que ‘Lucho’ cobra en el equipo alemán.

“Anthony Gordon – ¡el traspaso al Bayern inminente! Se espera que el extremo del Newcastle se una al Múnich por unos 80 millones de euros“, publicó el periodista Ekrem Konur y todo estaba listo para que el extremo inglés empezara a competir con Luis Díaz, pero…

Fabrizio Romano, el periodista más famoso de Europa, publicó que Gordon llegará a Barcelona el 28 de mayo para realizarse los exámenes médicos y, de aprobarlos, firmará con el Barça. Newcastle United aceptó una oferta que llega a los 80 millones de euros con bonificaciones. Ahora, la duda era saber si va a ganar más o menos dinero que ‘Lucho’ Díaz.

Anthony Gordon ganará en el Barcelona 4 millones más que Luis Díaz

Anthony Gordon y Luis Díaz no serán compañeros. (Foto: X / @FabrizioRomano y Getty Images)

Según el portal ‘Capology’, Luis Díaz gana 14 millones de euros brutos al año en el Bayern Múnich. Esto quiere decir que cobra 4 millones menos que Anthony Gordon, ya que el extremo inglés tendrá un salario de 18 millones de euros de acuerdo al portal ‘Give me Sport’.

¿Quién tiene un contrato más largo, Luis Díaz o Anthony Gordon?

Aquí también el inglés tiene la delantera. Anthony Gordon firmará un contrato con el FC Barcelona por cinco años hasta el 30 de junio de 2031. Esto quiere decir que tiene dos años más de vínculo que Luis Díaz, ya que el extremo de la Selección Colombia cuenta con un contrato hasta el 30 de junio de 2029.

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