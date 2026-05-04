La semana futbolística arranca con duelos decisivos tanto en el plano nacional como internacional, marcando una jornada clave para las aspiraciones de diversos equipos.

En el ámbito local, la atención se centra en el cierre de una nueva fecha de la Primera B y en un compromiso fundamental por el Grupo de Colo-Colo en la Copa de la Liga, donde Deportes Concepción recibirá a Huachipato. Estos encuentros prometen definir posiciones estratégicas en las tablas de clasificación chilenas durante la tarde y noche de este lunes.

En el fútbol europeo, la presión recae sobre el Manchester City, equipo que se ve en la obligación de superar al Everton en calidad de visitante. El conjunto dirigido por Pep Guardiola no tiene margen de error si desea mantener la persecución sobre el Arsenal en la lucha por el título de la Premier League. Paralelamente, el Chelsea buscará sumar puntos ante el Nottingham Forest en la jornada matutina de la liga inglesa.

Por su parte, LaLiga de España ofrece un choque de vital importancia para el Sevilla, que se “juega la vida” enfrentando a la Real Sociedad. Este partido cuenta con un atractivo especial para la hinchada nacional, debido a la presencia confirmada de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el cuadro andaluz. El encuentro será una prueba de fuego para los nacionales en su afán por alejarse de los puestos complicados de la tabla española.

Deportes Concepción se enfrenta a Huachipato por la Copa de la Liga.

La agenda del día se completa con una nutrida actividad en las ligas de Italia, Argentina y Uruguay. En la Serie A destaca el enfrentamiento entre la Roma y la Fiorentina, mientras que en el fútbol argentino Vélez Sarsfield se medirá ante Newell’s Old Boys. Finalmente, en Uruguay, Peñarol protagonizará uno de los duelos más atractivos de la tarde al recibir a Defensor Sporting.

Publicidad

Agenda de partidos: HOY lunes 4 de mayo

Chile (Copa de la Liga y Primera B)

18:00 horas : San Luis vs. U. San Felipe | TNT Sports Premium.

: San Luis vs. U. San Felipe | TNT Sports Premium. 20:30 horas : Dep. Concepción vs. Huachipato | TNT Sports Premium.

: Dep. Concepción vs. Huachipato | TNT Sports Premium. 20:30 horas: San Marcos de Arica vs. Recoleta | HBO Max.

Inglaterra (Premier League)

10:00 horas : Chelsea vs. Nottingham Forest | Disney+ Premium.

: Chelsea vs. Nottingham Forest | Disney+ Premium. 15:00 horas: Everton vs. Manchester City | ESPN 2.

España (LaLiga)

15:00 horas: Sevilla vs. Real Sociedad | ESPN.

Publicidad

Italia (Serie A)

12:30 horas : Cremonese vs. Lazio | Disney+ Premium.

: Cremonese vs. Lazio | Disney+ Premium. 14:45 horas: Roma vs. Fiorentina | ESPN 3.

Argentina y Uruguay