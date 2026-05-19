El golero de los "Piratas" fue una de las figuras del triunfazo sobre Deportes Tolima.

Coquimbo Unido dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores y quedó muy cerca de avanzar a la ronda de los 16 mejores. El cuadro aurinegro goleó por 3-0 a Deportes Tolima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, alcanzó los 10 puntos y se instaló como líder del Grupo B, asegurando además presencia internacional al menos en Copa Sudamericana.

Los goles de Manuel Fernández, Cristián Zavala y Nicolás Johansen sellaron una noche redonda para los dirigidos por Hernán Caputo, quienes además lograron revancha ante el mismo rival que los había golpeado en Colombia durante la primera rueda.

Uno de los que sacó la voz tras el triunfo fue Diego “Mono” Sánchez, referente del plantel, quien reconoció que aquella derrota en Ibagué seguía presente dentro del camarín pirata. “Sabíamos que el partido allá en Colombia fue un resultado duro, pero no era la realidad. Sentimos que fue mucho castigo para lo que se mostró”, comentó el experimentado arquero en conversación con ESPN.

El portero destacó el rendimiento mostrado ante Tolima y aseguró que el equipo está preparado para competir a nivel internacional. “Quedó demostrado que estamos para cosas grandes y que sí se puede dar un buen espectáculo”, afirmó.

Diego Sánchez pone claros objetivos en Coquimbo: “La primera meta es clasificar a octavos”

Pese a la goleada y el liderato del grupo, en Coquimbo Unido prefieren mantener los pies sobre la tierra. El propio Mono Sánchez dejó claro que el objetivo principal todavía no está cumplido. “La primera meta es clasificar a octavos”, lanzó con convicción.

Sánchez deja claros los objetivos de Coquimbo en Copa Libertadores.

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Y profundizó sobre la mentalidad que existe dentro del plantel aurinegro: “Hay que seguir entrenando por ese objetivo. Tenemos la convicción, entrenamos todos los días pensando que así se va a dar. Se dio, estamos un poquito más cerca”.

Ahora, Coquimbo deberá volver rápidamente al plano local. Este viernes visitará a Everton por la Liga de Primera, antes de afrontar el último desafío continental: una visita clave ante Nacional en Montevideo, donde los piratas buscarán cerrar una histórica clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.

DATOS CLAVE

El arquero Diego Sánchez reconoció que la derrota anterior en Colombia fue “un resultado duro”.

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El referente pirata afirmó que la primera meta del equipo es “clasificar a octavos”.