La jornada dominical del fútbol chileno arranca con una agenda cargada de emociones y puntos determinantes para las aspiraciones de los clubes en ambas categorías. En la división de honor, la atención se traslada a la Región del Biobío, donde Colo Colo buscará recuperarse de la derrota ante Palestino.

El Cacique enfrenta un desafío táctico importante con una formación renovada, intentando recuperar el liderato exclusivo del torneo tras los resultados recientes de sus perseguidores.

Por su parte, el Campeonato de Ascenso no se queda atrás y presenta duelos que podrían definir el rumbo de la tabla en la parte alta. El enfrentamiento entre Cobreloa y San Luis en Calama se roba todas las miradas, ya que ambos elencos necesitan sumar para consolidarse en puestos de liguilla.

La presión por la justicia deportiva y el rendimiento arbitral —temas que han marcado la pauta durante la semana— pondrán un condimento extra a una tarde que promete intensidad desde el primer minuto.

Para cerrar este día de fútbol total, la acción se trasladará a diversos estadios del país con transmisiones en simultáneo que permitirán a los fanáticos no perderse ningún detalle. Desde el choque entre La Serena y Huachipato al mediodía, hasta el cierre nocturno en la capital, la cartelera ofrece alternativas para todos los gustos. A continuación, revisamos los horarios definitivos y las señales encargadas de llevar la emoción de nuestras canchas a todo Chile.

Cobreloa juega de local en el Zorros del Desierto.

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Fútbol Chileno: Programación de hoy domingo 26 de abril

Liga de Primera

Hora Partido Transmisión 12:30 Deportes La Serena vs. Huachipato TNT Sports Premium / HD / HBO MAX 15:00 U. de Concepción vs. Colo Colo TNT Sports Premium / HD / HBO MAX 17:30 Everton vs. Cobresal TNT Sports Premium / HD / HBO MAX

Campeonato Ascenso