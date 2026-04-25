El fútbol chileno vive una jornada estelar este sábado 25 de abril de 2026. Todas las miradas están puestas en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizarán una nueva versión del Clásico Universitario a las 18:00 horas.

El equipo de Fernando Gago llega con decisiones drásticas en su convocatoria, incluyendo la baja de Eduardo Vargas y la duda sobre la cantidad de minutos que podrá sumar Charles Aránguiz. El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max.

La acción de la Liga de Primera comenzará más temprano, a las 15:00 horas, con el duelo entre Ñublense y O’Higgins en Chillán. Este partido contará con una amplia cobertura televisiva a través de TNT Sports Premium, HBO Max y señales abiertas como T13 y 13Go. Ambos equipos buscan sumar puntos vitales para escalar en la tabla de posiciones en un torneo que entra en etapas de definición.

En el Campeonato de Ascenso, la jornada arranca al mediodía con dos encuentros simultáneos a las 12:30 horas. Unión San Felipe recibirá a Magallanes en un duelo de equipos con historia, mientras que Deportes Copiapó se medirá ante San Marcos de Arica. Estos partidos son fundamentales para las pretensiones de ascenso y serán emitidos principalmente por las plataformas de HBO Max y las señales de TNT Sports.

El cierre del día estará marcado por el fútbol en el sur del país. A las 20:00 horas, Curicó Unido enfrentará a Deportes Puerto Montt, seguido por el choque regional entre Deportes Temuco y Rangers de Talca a las 20:30 horas. Este último encuentro es de especial interés para la zona de promoción y contará con la transmisión de TNT Sports y HBO Max, cerrando así un sábado maratónico de balompié nacional.

Clásico Universitario se toma la cartelera de este sábado.

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Programación del fútbol chileno hoy sábado 25 de abril