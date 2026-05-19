El polifuncional jugador, que alzó el título del Torneo de Clausura 2017 con Universidad de Chile, confirmó que colgará los botines.

Universidad de Chile le dice adiós a otro de sus campeones. En esta ocasión, el conjunto estudiantil se despide de Jonathan Zacaría: reveló que dejará la actividad profesional.

A través de su cuenta personal de Instagram, el monarca con los azules en el Torneo de Clausura 2017 confirmó la decisión. Tras 19 años de esfuerzo, se inclinó por colgar los botines.

Su último elenco fue Almirante Brown en 2025 y durante esta temporada quedó libre: nombres como Felipe Seymour y Yerko Leiva le desearon lo mejor para su futuro. Fueron compañeros.

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de mi carrera: llegó el momento de anunciar mi retiro del fútbol profesional. No fue una decisión fácil“, comenzó señalando el zurdo de 36 años.

A su vez, el recordado crack de Universidad de Chile agregó: “Se cierra una etapa hermosa, pero comienzan nuevos desafíos y proyectos ligados a este deporte que amo. Gracias fútbol. Gracias por todo“.

Jonathan Zacaría se retira. El campeón con Universidad de Chile dice adiós. (Imagen: Photosport)

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El paso de Jonathan Zacaría por Universidad de Chile

Cabe consignar que el oriundo de Buenos Aires estuvo entre 2016 y 2020 en la escuadra laica, registrando 29 encuentros, cinco goles y tres asistencias. Alzó la corona mencionada, pero también vivió una pesadilla en el club.

¿Qué le ocurrió? A fines de 2016, sufrió una fractura de tibia y peroné. Luego, a comienzos de 2018, lamentó una rotura de ligamentos cruzados. Una historia que nunca será olvidada en Universidad de Chile.

En síntesis:

El exfutbolista Jonathan Zacaría anunció su retiro definitivo del fútbol profesional a los 36 años.

anunció su retiro definitivo del fútbol profesional a los 36 años. El ex jugador de Universidad de Chile disputó 29 compromisos y anotó cinco goles entre 2016 y 2020.

disputó 29 compromisos y anotó cinco goles entre 2016 y 2020. El último club en la carrera del atacante argentino fue Almirante Brown en 2025.