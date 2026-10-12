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Champions League

Alineaciones de Arsenal y Lille por la Champions League: formaciones probables

Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Arsenal vs. Lille, Champions League
Arsenal vs. Lille, Champions League

Se viene Arsenal vs. Lille este martes 13 de octubre desde las 16:00 hora de Chile por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Arsenal y Lille

Arsenal viene de ganarle 1-0 a Napoli.

Lille viene de caer 2-3 ante Betis.

Las alineaciones de Arsenal y Lille

Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, Ezri Konsa, Ben White, Martin Odegaard, Mikel Merino, Declan Rice, Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Bukayo Saka. DT: Mikel Arteta.

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Lille (4-2-3-1): Berke Özer, Romain Perraud, Alexsandro Ribeiro, Tanguy Nianzou, Nathan Ngoy, Hákon Arnar Haraldsson, Nabil Bentaleb, Benjamin Andre, Ayase Ueda, Gaëtan Perrin, Dilane Bakwa. DT: Davide Ancelotti.

Suplentes de Arsenal: Cristhian Mosquera, Jurrien Timber, Kepa Arrizabalaga, Noni Madueke, Kai Havertz, Illan Meslier, Martín Zubimendi, Bruno Guimarães, Myles Lewis-Skelly, Max Dowman, Marli Salmon.

Suplentes de Lille: Loun Srdanovic, Olivier Giroud, Osame Sahraoui, Orlando Gill, Maurits Kjaergaard, Ngalayel Mukau, Başar Önal, Calvin Verdonk, Isaac Cossier, Soriba Diaoune, Thomas Sajous.

La previa de Arsenal y Lille: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 13 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Chile)
  • Próximo partido de Arsenal: vs. Bayern, miércoles 21 de octubre
  • Próximo partido de Lille: vs. Galatasaray, miércoles 21 de octubre
Bolavip Chile
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