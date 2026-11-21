Revisa como quedó la tabla de posiciones en el fútbol chileno tras el O'Higgins vs. U. de Chile.

O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile disputaban en esta jornada un duelo clave dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos tenían la necesidad de sumar una victoria para lo que son sus distintos objetivos en el torneo.

En lo que fue un apretado duelo, la Universidad de Chile logró la gran hazaña y con un jugador menos, venció por 1-0 a O’Higgins de Rancagua con el solitario tanto de Eduardo Vargas.

Tras este resultado, el conjunto ‘Celeste’ se mantiene en el 12° lugar con 31 puntos, mientras que los ‘Azules’ siguen firmes en el segundo puesto con 54 puntos.

Para lo que será la próxima fecha, O’Higgins de Rancagua viajará a la quinta región para enfrentar a Everton de Viña del Mar. Por otra parte, la Universidad de Chile volverá a ser visitante y se enfrentará ante Deportes Concepción.

‘Celestes’ y ‘Azules’ disputaron un peleado duelo | Foto: Photosport

ASÍ QUEDÓ LA TABLA EN LA LIGA DE PRIMERA

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Colo Colo 61 27 59:30 +29 19 4 4 V V E D E 2 U. de Chile 54 28 48:22 +26 16 6 6 V V D V V 3 U. Católica 49 27 56:37 +19 15 4 8 V V E D V 4 Coquimbo 41 28 41:37 +4 12 5 11 V V V D V 5 Limache 40 27 48:40 +8 12 4 11 D V V E D 6 Everton 40 28 44:37 +7 11 7 10 D D E D V 7 Palestino 38 28 39:39 0 11 5 12 D D D E E 8 Dep. Concepción 38 27 30:30 0 11 5 11 V V D E E 9 La Serena 37 27 40:42 -2 9 10 8 V E V D D 10 Huachipato 36 27 35:41 -6 10 6 11 D E E V V 11 Ñublense 35 27 31:41 -10 9 8 10 D D V D D 12 O’Higgins 31 28 32:43 -11 9 4 15 D D V E D 13 Audax Italiano 30 28 30:39 -9 7 9 12 D D D E E 14 Cobresal 30 28 42:52 -10 8 6 14 V D E E E 15 U. La Calera 27 28 25:43 -18 7 6 15 V V D V E 16 U. de Concepción 26 27 22:49 -27 7 5 15 V D D E D