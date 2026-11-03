Bodo Glimt vs. Lille: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Champions League

Bodo Glimt recibe a Lille este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion. Hay equipos que entienden la Champions League como una fiesta y Bodo Glimt es uno de ellos: con apenas tres puntos todavía tiene margen para meterse en zona de playoffs si encadena resultados en casa.
Ninguno de los dos llega con el objetivo cumplido, pero para el equipo noruego cada partido en el Aspmyra Stadion es una final chica: necesita sumar de local para no quedar afuera de la pelea.
La actualidad de ambos equipos
Bodo Glimt tuvo un inicio irregular en la fase de liga. Cayó feo ante Bayern por 5-0, después reaccionó con un triunfo ajustado 1-0 frente al Dortmund que le devolvió algo de confianza, y en la última fecha se fue de Nápoles con las manos vacías tras un 4-3 que pudo terminar de otra manera. Está 28° con tres unidades, lejos todavía de los puestos que clasifican directo pero con chances intactas.
Lille atraviesa un momento completamente distinto. No ganó ninguno de sus tres compromisos y encima los perdió todos: cayó con Betis, con Arsenal y en su visita más reciente se llevó un golpe duro en campo de Galatasaray, 4-2. Está 35° entre 36 equipos y necesita con urgencia un resultado que lo reconecte con el torneo, porque el margen de error ya prácticamente no existe.
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium.
- Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.
- Lille suma 0 puntos en el torneo.