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Champions League

Dónde ver EN VIVO Porto vs. Napoli por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio do Dragao, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Porto vs. Napoli, Champions League
Porto vs. Napoli, Champions League

Porto recibe a Napoli este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao.

Porto llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Napoli tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Porto viene de perder 0-1 como local ante PSV. El equipo ocupa el puesto 35 con 0 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Betis.

Napoli ganó 4-3 como local ante Bodo Glimt en la fecha anterior. Napoli está 24° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Villarreal.

El historial entre Porto y Napoli

Porto y Napoli se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 2 triunfos de Porto y 2 empates.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/08/2015Porto vs. Napoli0-0Club Friendlies
20/03/2014Napoli vs. Porto2-2UEFA Europa League
13/03/2014Porto vs. Napoli1-0UEFA Europa League
04/08/2013Napoli vs. Porto1-3Club Friendlies

Horario del partido

  • Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7.
  • Porto suma 0 puntos en el torneo.
  • Napoli suma 3 puntos en el torneo.
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