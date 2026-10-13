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Champions League

Alineaciones de Man City y PSG por la Champions League: formaciones probables

Man City y PSG se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Etihad Stadium por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Man City vs. PSG, Champions League
Man City vs. PSG, Champions League

Se viene Man City vs. PSG este miércoles 14 de octubre en el Etihad Stadium desde las 16:00 hora de Chile por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Man City y PSG

Man City viene de ganarle 2-0 a Porto.

PSG viene de ganarle 6-1 a Slovan Bratislava.

Las alineaciones de Man City y PSG

Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, Matheus Nunes, Phil Foden, Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi, Erling Haaland, Antoine Semenyo, Jeremy Doku. DT: Enzo Maresca.

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PSG (4-3-3): Matvey Safonov, Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Vitor Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue. DT: Luis Enrique.

Suplentes de Man City: Rayan Cherki, Iliman Ndiaye, Mateo Kovacic, Marcus Bettinelli, Rayan Ait-Nouri, Vitor Reis, Geronimo Rulli, Allan Elias, Abdukodir Khusanov, Ryan McAidoo, Elliot Anderson, Nico O'Reilly, Rico Lewis.

Suplentes de PSG: Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Ferran Torres, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Mika Godts, Pedro Fernandez, Lucas Chevalier, Warren Zaire-Emery, Quentin Ndjantou.

La previa de Man City y PSG: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Chile)
  • Estadio: Etihad Stadium
  • Historial: 8 cruces — Man City ganó 4, PSG ganó 2 y empataron 2
  • Último antecedente: 22/01/2025: PSG 4-2 Man City
  • Próximo partido de Man City: vs. AEK Athens, martes 20 de octubre
  • Próximo partido de PSG: vs. Barcelona, martes 20 de octubre
Bolavip Chile
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