Villarreal vs. PSG: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 4 de la Champions League

Villarreal recibe a PSG este martes 3 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El PSG llega como el único puntero invicto del torneo y Villarreal necesita sumar como sea para no quedar afuera de la pelea por los octavos.
Son puntos importantes para ambos, aunque por motivos opuestos: el campeón quiere seguir marcando distancia y el local no puede permitirse otro tropiezo en casa.
La actualidad de ambos equipos
Villarreal llega golpeado tras perder 4-3 ante Liverpool, un partido que tuvo de todo y que dejó a los españoles con apenas 3 puntos en tres fechas. Antes de eso habían mostrado una buena cara al vencer 3-1 al Napoli, pero la irregularidad es el signo de su arranque europeo: un partido bueno, uno malo, y así. Están 19° y cada punto que dejen pasar los aleja del objetivo de meterse entre los mejores.
El PSG, en cambio, no da señales de freno. Viene de golear 4-2 al Barcelona en condición de local y antes había hecho lo propio en la cancha del Manchester City, también por 4-2. Con 9 puntos en 3 partidos y la cima del grupo asegurada por ahora, el equipo francés llega a España con la idea de seguir sumando goles y no bajar el ritmo.
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 14:45 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Bodo Glimt vs. Lille — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 17:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Villarreal y PSG se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Villarreal suma 3 puntos en el torneo.
- PSG suma 9 puntos tras vencer a Barcelona, Man City y Slovan Bratislava.