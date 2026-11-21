El entrenador del 'Romántico Viajero', Fernando Gago habló tras el partido de sus dirigidos ante O'Higgins.

Universidad de Chile tuvo hoy un compromiso crucial dentro de la Liga de Primera ante O’Higgins de Rancagua, en el que los ‘Azules’ se impusieron en un apasionante duelo por 1-0 con el solitario tanto de Eduardo Vargas.

Tras lo que fue este partido, el entrenador argentino Fernando Gago conversó con TNT Sports y analizó lo que se dejó este compromiso, en el que sus dirigidos tuvieron que dejar todo en la cancha para sumar valiosos tres puntos.

“Es una victoria muy importante, creo que este equipo hoy en el segundo tiempo con un hombre menos y todo, sostuvo el partido, lo jugó, lo corrió y el esfuerzo que hicieron los chicos fue muy grande“, partió señalando Gago.

Agregando a esto, el estratega argentino dejó en claro que en la primera mitad sus dirigidos tuvieron chances para abrir el marcador, pero con el correr del partido, los duelos en el campo de juego le costaron cada vez más, pero aún así, lograron la victoria.

Gago feliz con el triunfo de la U | Foto: Photosport

“En el primer tiempo tuvimos muchas situaciones, situaciones de construcción, de juego, nos faltó más la finalización y después con la expulsión, ya terminamos jugando a algo que no estamos acostumbrados, pero bueno, lo importante hoy era ganar”, remarcó.

Publicidad

Concluyendo, Gago sabe que hoy en día siguen dependiendo de sí mismo para poder quedarse con el Chile 2, por lo que disfrutarán de esta victoria y pondrán el foco en el próximo partido ante Deportes Concepción.

“Depende de nosotros y hoy el equipo jugó y lo sintió el partido y sintió el esfuerzo que hicieron estos chicos fue muy grande. Hay que disfrutar hoy y pensar en lo que viene con tranquilidad”, cerró.