El volante y capitán de Colo Colo, Arturo Vidal no dirá presente en el clásico ante la U. Católica.

Colo Colo está a horas de lo que será un nuevo clásico del fútbol chileno ante la Universidad Católica, en el que los ‘Albos’ ya con el título bajo el brazo, buscarán sumar un importante triunfo ante toda su gente en el Estadio Monumental.

Para lo que será este partido, el conjunto ‘Popular’ recibió una dura noticia en las últimas horas, en la que un importante jugador para Fernando Ortiz no podrá ser opción.

Se trata del volante y capitán, Arturo Vidal, quien no será opción para este partido tras sufrir un inconveniente físico, el que su DT decidirá en no arriesgarlo para tenerlo disponible en la etapa final de Copa Chile.

Así lo informó el periodista, Christopher Brandt en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el volante del ‘Cacique’ sufrió un problema en su tobillo derecho, el que lo dejo fuera de este partido.

Vidal no dirá presente en el clásico | Foto: Photosport

“Arturo Vidal quedó fuera del partido de mañana ante U. Católica por una sobrecarga en el tobillo derecho“, informó.

Publicidad

De esta manera, Fernando Ortiz deberá mover sus piezas para la formación de Colo Colo, en la que no podrá contar con Arturo Vidal, quien venía entrenando como jugador titular para este compromiso.

El duelo entre Colo Colo y Universidad Católica se disputará este domingo 22 de noviembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental .

Artuto Vidal quedó fuera del partido de mañana ante U. Católica por una sobrecarga en el tobillo derecho. @ESPNChile — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) November 21, 2026