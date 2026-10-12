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Champions League

Alineaciones de Sabah FK y Slavia Praga por la Champions League: formaciones probables

Sabah FK y Slavia Praga se enfrentan este martes 13 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sabah FK vs. Slavia Praha, Champions League
Sabah FK vs. Slavia Praha, Champions League

Se viene Sabah FK vs. Slavia Praga este martes 13 de octubre desde las 13:45 hora de Chile por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Sabah FK y Slavia Praga

Sabah FK viene de caer 0-4 ante Manchester United.

Slavia Praga viene de caer 2-3 ante Lens.

Las alineaciones de Sabah FK y Slavia Praga

Sabah FK (4-2-3-1): Stas Pokatilov, Tymoteusz Puchacz, A McCarthy, Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Veljko Simić, Umarali Rakhmonaliev, Christian Nwachukwu. DT: Valdas Dambrauskas.

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Slavia Praga (3-4-2-1): Jakub Markovič, Tomáš Holeš, David Zima, Tomáš Vlček, Danijel Šturm, Emmanuel Ayaosi, Oskar Kubiak, Michal Sadílek, Wiktor Nowak, Samuel Isife, Mojmír Chytil. DT: Jindřich Trpišovský.

Suplentes de Sabah FK: Amin Ramazanov, Abdulakh Khaybulayev, Aleksey İsayev, Tellur Mutallimov, Almeida, Du Queiroz, Rodrigo Fernandes, Jafar Mukhtarov, Ravan Mirzammadov, Orphe Mbina.

Suplentes de Slavia Praga: Toumani Diakité, Tomáš Chorý, Ivan Schranz, Domchak Nazar, David Jurásek, Adam Rezek, Eliáš Piták, Jakub Kolísek, David Barčot, Karel Belžík.

La previa de Sabah FK y Slavia Praga: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 13 de octubre
  • Hora: 13:45 (hora de Chile)
  • Próximo partido de Sabah FK: vs. Dortmund, martes 20 de octubre
  • Próximo partido de Slavia Praga: vs. Fenerbahce, martes 20 de octubre
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