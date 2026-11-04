Slavia Praga vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Slavia Praga recibe a Arsenal este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena.
Arsenal llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Slavia Praga tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Slavia Praga empató 2-2 como visitante ante Fenerbahce. El conjunto marcha 32° con 1 punto. Antes perdió 0-2 como visitante ante Sabah FK.
Arsenal viene de empatar 2-2 como visitante ante Bayern. El equipo ocupa el puesto 9 con 7 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Lille.
El historial entre Slavia Praga y Arsenal
Slavia Praga y Arsenal se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 de Arsenal y 2 empates.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/11/2025
|Slavia Praga vs. Arsenal
|0-3
|UEFA Champions League
|15/04/2021
|Slavia Praga vs. Arsenal
|0-4
|UEFA Europa League
|08/04/2021
|Arsenal vs. Slavia Praga
|1-1
|UEFA Europa League
|07/11/2007
|Slavia Praga vs. Arsenal
|0-0
|UEFA Champions League
|23/10/2007
|Arsenal vs. Slavia Praga
|7-0
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Chile: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Max
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, CBS Sports Golazo
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Slavia Praga suma 1 punto en el torneo.
- Arsenal suma 7 puntos en el torneo.