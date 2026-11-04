Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Champions League

Slavia Praga vs. Arsenal en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Fortuna Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slavia Praha vs. Arsenal, Champions League
Slavia Praha vs. Arsenal, Champions League

Slavia Praga recibe a Arsenal este miércoles 4 de noviembre desde las 17:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena.

Arsenal llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Slavia Praga tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Slavia Praga empató 2-2 como visitante ante Fenerbahce. El conjunto marcha 32° con 1 punto. Antes perdió 0-2 como visitante ante Sabah FK.

Arsenal viene de empatar 2-2 como visitante ante Bayern. El equipo ocupa el puesto 9 con 7 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Lille.

El historial entre Slavia Praga y Arsenal

Slavia Praga y Arsenal se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 de Arsenal y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
04/11/2025Slavia Praga vs. Arsenal0-3UEFA Champions League
15/04/2021Slavia Praga vs. Arsenal0-4UEFA Europa League
08/04/2021Arsenal vs. Slavia Praga1-1UEFA Europa League
07/11/2007Slavia Praga vs. Arsenal0-0UEFA Champions League
23/10/2007Arsenal vs. Slavia Praga7-0UEFA Champions League

Horario del partido

  • Chile: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • Slavia Praga y Arsenal se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Slavia Praga suma 1 punto en el torneo.
  • Arsenal suma 7 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones