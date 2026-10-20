Fenerbahce vs. Slavia Praga en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Fenerbahce y Slavia Praga se enfrentan este martes 20 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce recibe a Slavia Praga este martes 20 de octubre desde las 13:45 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Dos equipos que arrancaron perdiendo en esta Champions League se cruzan con la urgencia de sumar los primeros puntos antes de que la fase de liga se les complique todavía más.

Ninguno de los dos pudo ganar en sus primeras dos presentaciones del torneo, así que el que se lleve los tres puntos empieza a asomar la cabeza en la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

El Fenerbahce llega golpeado después de la goleada que le hizo Aston Villa, un 6-0 de visitante que dejó heridas. Antes había rescatado un empate como local ante la Roma, pero la diferencia de gol lo dejó en el puesto 28 con apenas un punto en dos partidos.

El Slavia Praga tampoco encontró su mejor versión: cayó 2-0 ante el Sabah FK y antes había perdido como local frente al Lens. Sin triunfos todavía, está 31° con dos derrotas al hilo y necesita revertir la imagen cuanto antes.

El historial entre Fenerbahce y Slavia Praga

Los antecedentes recientes entre ambos están parejos, aunque con ligera ventaja para los checos. De los tres cruces registrados, el Slavia Praga ganó dos y el Fenerbahce uno, con partidos de varios goles de los dos lados: suma 7 goles contra 6 del equipo turco. El más reciente, en 2024, terminó 2-1 a favor del Fenerbahce jugando de visitante.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/11/2024 Slavia Praga vs. Fenerbahce 1-2 UEFA Europa League 24/02/2022 Slavia Praga vs. Fenerbahce 3-2 UEFA Conference League 17/02/2022 Fenerbahce vs. Slavia Praga 2-3 UEFA Conference League

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Horario del partido

Chile: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs

PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis