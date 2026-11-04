El volante argentino que llegó con grandes pergaminos a Colo Colo, vuelve a tener un contratiempo a poco de finalizar su contrato.

Los hinchas de Colo Colo no lo podrán creer, pero nuevamente hay inconvenientes con Claudio Aquino, quien se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza en el Estadio Monumental.

Quien llegó con grandes pergaminos a inicios de 2026 como el fichaje bombástico para centenario del club, ha terminado siendo una real decepción.

Este 2026 ha pasado casi desapercibido y pareciera que solo está por cumplir su contrato, el que termina en diciembre. Pero resulta que ahora ni siquiera estaría disponible para los últimos partidos de la temporada.

Así lo dio a conocer este miércoles el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, que a través de su cuenta de X reveló que el jugador de 35 años sufrió un imprevisto de salud esta jornada, que lo privaría de estar presente en los compromisos restantes.

“Claudio Aquino sufrió un imprevisto de salud durante esta jornada. El volante de Colo Colo se perdería el resto de la temporada”, anunció el reportero.

Más tarde, en la emisora agregó que el futbolista tuvo que ser trasladado a la clínica donde le hicieron estudios y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente.

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Hasta el momento, el ex Vélez Sarsfield se ha perdido 22 partidos en la presente campaña, debido a cuadros virales con fiebre y la sobrecarga constante de su rodilla izquierda, que se ha vuelto una lesión crónica.

Es más, solo ha estado presente en 19 duelos, convirtiendo dos goles y entregando cuatro asistencias. Cabe recordar que el argentino es de los sueldos más altos del plantel albo, con un salario cercano al millón de dólares al año.

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De esta forma, quien fue elegido como el mejor futbolista de la liga argentina en 2024, no estaría presente en la visita de Colo Colo a Ñublense del próximo domingo en Chillán, donde el Cacique se puede proclamar campeón.