7.500 espectadores será el aforo permitido para el trascendental encuentro entre Ñublense y Colo Colo por la Fecha 27.

Colo Colo se prepara para un partido que puede ser decisivo en la lucha por el título de la Liga de Primera. El Cacique visitará este domingo a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzín de Chillán, en un compromiso donde un triunfo les bastará para bajar la estrella 35 de su historia.

Tras la derrota de Universidad de Chile ante Universidad Católica en el Clásico Universitario, Colo Colo amplió a 10 puntos su ventaja en la cima de la tabla sobre los azules. Así, los albos dependen de sí mismo y necesitan una victoria frente a los Diablos Rojos para consagrarse campeón de Primera División.

Para el partido en Chillán, llas autoridades de la Región de Ñuble autorizaron un aforo de 7.500 espectadores. Se espera que la mayoría de los asistentes sean hinchas albos, quienes buscarán acompañar al Cacique en una jornada que podría terminar con la celebración de un nuevo título.

A qué hora es la venta de entradas

Los boletos para el encuentro entre Ñublense y Colo Colo están disponibles desde las 15:00 horas de este martes, mediante la plataforma Passline. De esta manera, los fanáticos podrán ingresar al sistema para intentar conseguir una entrada para el esperado compromiso.

El partido se disputará este domingo 8 de noviembre, a las 15:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán. El equipo dirigido por Fernando Ortiz tendrá la posibilidad de dar un paso definitivo hacia el título, por lo que se espera una importante presencia de público en las tribunas.