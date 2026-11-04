El arquero caboverdiano abordó lo que será su retiro del fútbol profesional, luego de haber tenido un año 2026 de ensueño.

En Colo Colo están muy cerca de abrochar la obtención del título en la Liga de Primera, donde el arquero Vozinha podría cerrar un año soñado, luego de haber sido la gran revelación en el Mundial 2026.

El portero caboverdiano tiene contrato hasta diciembre con el Cacique y todavía no cumple la cuota para renovar automáticamente, pero al parecer de a poco se ha ido adaptando a Chile y ahora ve con mejores ojos quedarse una temporada más.

En medio de aquello, el golero de 40 años participó esta jornada en una actividad de Adidas, marca de la que se convirtió en embajador, instancia en la que abordó su retiro del fútbol profesional.

En diálogo con Mundo Cracks, el africano adelantó que espera jugar máximo dos años más, pues no sabe cómo va a responder su cuerpo de aquí en adelante. Por lo mismo, no se proyecta para el Mundial 2030.

“No sé, pienso que está muy lejos. Pienso jugar uno o dos años más, no sé cómo va a estar mi cuerpo, cómo va a estra físicamente de aquí a uno o dos años”, confesó el experimentado guardameta.

“No puedo hablar de eso, porque no sé cómo voy a estar”, agregó ante la pregunta del medio antes nombrado.

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Vozinha se ha ido compenetrando en el plantel de Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

La experiencia en el Balón de Oro

También se refirió a su viaje a la gala del Balón de Oro, donde quedó en el sexto lugar entre los mejores arqueros del mundo, en el premio Lev Yashin.

“Fue una experiencia única y muy buena. Pienso que el año 2026 fue muy bueno para mí y solo tengo que agradecer todo”, expresó Vozinha.

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En la misma línea, contó que lo felicitaron las grandes figuras del fútbol mundial con als que compartió en la premiación en Londres.

“Algunos de los jugadores ya los conocía por jugar en contra, me dieron las felicitaciones por estar nominado. Siempre es bueno estar con los grandes y es algo que va a significar para siempre en mi vida”, finalizó el ex GD Chaves.