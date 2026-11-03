Diego Rivarola le cae con todo a un hincha de Colo Colo Colo en streaming: “No se dan cuenta…”

El ídolo de Universidad de Chile le salió al cruce a un hincha albo que lanzó una fuerte provocación en streaming.

Diego Rivarola protagonizó un llamativo momento durante una nueva transmisión de Leones Sueltos, el programa de streaming que conduce junto a Rafael Olarra. El histórico delantero de Universidad de Chile recibió la provocación de un hincha de Colo Colo y no dudó en responderle con una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Todo ocurrió mientras “Gokú” analizaba la derrota de los azules ante Universidad Católica en el Clásico Universitario. En medio de la conversación, apareció el comentario de un usuario identificado con el Cacique, quien aprovechó el complejo momento del conjunto estudiantil para lanzar una burla: “¿Van a viajar a Chillán para ver cómo papá levanta la copa?”.

La provocación hacía referencia al partido que Colo Colo disputará ante Ñublense, donde el equipo dirigido por Fernando Ortiz tendrá la posibilidad de asegurar el título del Campeonato Nacional.

Diego Rivarola no dudó en responder al hincha de Colo Colo (Photosport).

La respuesta de Diego Rivarola al hincha albo

Lejos de dejar pasar el comentario, el exdelantero de Universidad de Chile respondió directamente al usuario con un mensaje que mezcló ironía y una defensa de la identidad azul.

“Mira amigo, a nosotros nos encanta salir campeón, pero no somos hinchas de la U por las copas, así que levanten las que quieran. Seguiremos siendo hinchas de la U. Es más, mientras más copas levanta Colo Colo, más hinchas de la U somos. Eso es lo que no se dan cuenta jaja. Gracias por seguirnos”, lanzó Rivarola.

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La respuesta del ídolo azul generó diversas reacciones entre hinchas de ambos equipos, en una semana marcada por la posibilidad de que Colo Colo se consagre campeón y de por terminado los intentos de la U por una remontada.