Claudio Borghi revela su gran debilidad por este jugador de la U. Católica: “Uno lo ve y es diferente”

Universidad Católica tuvo un importante triunfo en la pasada de fecha en la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ se quedaron con el Clásico Universitario tras vencer por 1-0 a la Universidad de Chile en el Claro Arena.

Tras lo que fue el triunfo de la UC, el ex futbolista y DT, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que mostró su gran debilidad por un jugador del conjunto de la ‘Franja’: Juan Francisco Rossel.

“Alguna vez me quise juntar con él, pero no pudimos, yo tengo un gusto muy especial por Rossel, desde que era pelotero, yo lo vi y sabía que era diferente”, parte indicando Borghi.

Siguiendo en aquello, el ‘Bichi’ destacó que el delantero de la Universidad Católica posee de grandes condiciones futbolísticas, las que hasta día de hoy no ha podido explotar de mejor forma.

Rossel es protegido por Borghi | Foto: Photosport

“No lo conozco y se que es difícil lo que voy a pedir y a veces imposible de cumplir, pedirle a Rossel que tenga el carácter que tienen otros jugadores como Zampedri, no lo va a tener”, explicó.

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Finalmente, Borghi hizo una particular petición a la Universidad Católica por Juan Francisco Rossel, en la que esperan que desde el club le den oportunidades más continuas al jugador para que este pueda mostrar su mejor versión.

“Yo creo que a este chico tú le tienes que decir ‘ahí está la camiseta, jugá, me tienes que ayudar, bajar y pararte al lado del 6 o 5, pero tiene que jugar’, yo lo veo con velocidades muy parecidas a (Darío) Osorio, uno lo ve y es diferente. Tienes que darle los partidos que necesite”, cerró.