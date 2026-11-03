Fernando Gago conoce su castigo tras la expulsión en el Clásico Universitario

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago conoció su sanción tras su expulsión en el clásico.

Universidad de Chile aún mastica lo que fue su dolorosa derrota dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante la Universidad Católica en el Clásico Universitario.

Este resultado sin duda que no gustó en demasía, ya que en el ‘Romántico Viajero’ desperdiciaron la chance de poder encaminar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, al hacerse del cupo por el Chile 2.

Dentro de lo que fue este compromiso, el entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago vio la tarjeta roja por parte del juez Diego Flores de forma sorpresiva y en la que el árbitro, dio a conocer su informe respecto a esta situación.

Con todas las pruebas ya expuestas, en esta jornada desde el Tribunal de Disciplina dieron a conocer la sanción para el entrenador del ‘Romántico Viajero’ tras su accionar.

Gago fue expulsado en el clásico | Foto: Photosport

Gago recibe una fecha de castigo

Hace unos instantes, desde el Tribunal de Disciplina confirmaron el castigo para Fernando Gago, quien recibió una fecha de suspensión tras su expulsión en el Clásico Universitario.

Publicidad

Así lo informó el periodista Cristián Cavieres, quien indicó que el entrenador argentino recibió una fecha de castigo, el que lo tendrá fuera del partido ante Cobresal.

De esta manera, el entrenador azul no podrá estar presente en un importante duelo de la Universidad de Chile, en el que espera poder volver a la victoria, el que le permita mantenerse firme en la lucha por el Chile 2.