Manuel Pellegrini estalla contra el arbitraje tras la derrota del Betis ante Barcelona: “Lamentable”

El entrenador nacional, Manuel Pellegrini estalló con todo contra el arbitraje tras la derrota ante Barcelona-

Una verdadera polémica se vivió en lo que fue el partido de la fecha en la Liga de España, en donde el Barcelona derrotó por 5-2 al Real Betis en el Estadio de La Cartuja, en un encuentro que contó con un cuestionado arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Un polémico gol anulado al Real Betis que colocaba el empate a dos tantos gracias a un tanto de Giovani Lo Celso y la expulsión a Facundo Bernal tras una provocación de Lamine Yamal, fueron las dos grandes polémicas que hicieron estallar a los ‘Béticos’.

Tras lo que fue este partido, el entrenador Manuel Pellegrini conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa, en la que aprovechó para desahogarse de lo que fue el polémico arbitraje que lo perjudicó ante el Barcelona.

“La verdad es que he encontrado el arbitraje lamentable, absolutamente desprevisto de cualquier criterio futbolístico. Creo que ha tenido una incidencia en acciones decisivas que han completamente determinado el resultado del partido“, partió señalando Pellegrini.

Luego de esto, el ‘Ingeniero’ comentó lo que fueron las dos jugadas polémicas dentro de este partido, en la que no estuvo de acuerdo con ninguna de las dos decisiones del juez.

Una polémica total se vivió en el Betis-Barcelona | Foto: Getty Images

Publicidad

“El gol que nos anulan, sí, hay mano. Es una mano de Cucho, pero porque un jugador del FC Barcelona lo empuja por la espalda. Y lo que finalmente decidió el partido es la expulsión. (…) Yamal lo empuja, lo provoca, le da un buen empujón y el otro responde, obviamente”.

“Cualquier árbitro que tenga un mínimo de comprensión del fútbol, ante dos equipos que buscan jugar, habría llamado a los dos jugadores, hablado con ellos y dado una tarjeta amarilla a cada uno“, remarcó.

Concluyendo, Pellegrini no tuvo pelos en la lengua para señalar de que el arbitraje si incidió en lo que fue el resultado entre el Real Betis y el Barcelona, ya que el marcador final no demostró lo que se vio realmente en el campo de juego.

Publicidad

“No se puede penalizar a un jugador porque ha respondido a una agresión. La agresión existe, ha respondido y ha tenido completamente razón al responder. Pero la agresión viene del otro jugador. Ahí es donde se terminó el partido. (…) El marcador no refleja absolutamente lo que fue el partido”, cerró.