Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Dortmund por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bodo Glimt llega golpeado y con la obligación de reaccionar cuando reciba a Dortmund este miércoles 14 de octubre por la segunda fecha de la Champions League.

El noruego quedó último en la tabla general tras su debut y necesita puntos para no quedar afuera de carrera. Dortmund, en cambio, llega con otro envión y quiere confirmar que puede pelear arriba.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El golpe para Bodo Glimt fue duro: cayó 5-0 como visitante ante Bayern en su estreno y quedó último entre los 36 equipos de la fase de liga, sin puntos todavía. La diferencia de nivel quedó expuesta y ahora el equipo noruego necesita revertir esa imagen de local, donde suele sentirse más cómodo.

Dortmund arrancó con una victoria ajustada, 3-2 ante Villarreal, y se ubica en la mitad de la tabla con tres unidades. El equipo alemán mostró que puede ganar sin jugar su mejor partido, algo que en esta instancia vale tanto como el resultado mismo.

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El historial entre Bodo Glimt y Dortmund

El historial entre ambos es mínimo: apenas un antecedente, disputado en diciembre de 2025, que terminó igualado 2-2 con Dortmund de local. No hay una tendencia marcada todavía, pero ese empate mostró que Bodo Glimt puede complicar a un rival de mayor jerarquía cuando juega sin presión.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 10/12/2025 Dortmund vs. Bodo Glimt 2-2 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis