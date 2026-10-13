Feyenoord vs. Como 1907 en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Champions League

Feyenoord recibe a Como 1907 este miércoles 14 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.
Como 1907 llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Feyenoord tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Chile: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Feyenoord perdió 1-5 como visitante ante Barcelona. El conjunto marcha 34° con 0 puntos.
Como 1907 viene de ganar 4-1 como local ante RB Leipzig. El equipo ocupa el puesto 6 con 3 puntos.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Feyenoord y Como 1907 se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
- Feyenoord suma 0 puntos en el torneo.
- Como 1907 suma 3 puntos tras vencer a RB Leipzig.