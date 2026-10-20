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Champions League

Dónde ver EN VIVO Man City vs. AEK Athens por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Etihad Stadium, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Man City vs. AEK Athens, Champions League
Man City vs. AEK Athens, Champions League

Man City recibe a AEK Athens este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Etihad Stadium.

Man City llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero AEK Athens tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Man City viene de perder 2-4 como local ante PSG. El equipo ocupa el puesto 17 con 3 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Porto.

AEK Athens perdió 1-3 como visitante ante Shakhtar Donetsk en la fecha anterior. AEK Athens está 20° en la tabla con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante LASK.

Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs
  • Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
  • Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Man City y AEK Athens se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Man City suma 3 puntos en el torneo.
  • AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.
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