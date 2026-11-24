Bodo Glimt y LASK se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Aspmyra Stadion, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bodo Glimt recibe a LASK este martes 24 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion.

Bodo Glimt llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero LASK tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Bodo Glimt viene de empatar 0-0 como local ante Lille. El equipo ocupa el puesto 25 con 4 puntos. Antes perdió 3-4 como visitante ante Napoli.

LASK ganó 4-0 como local ante Slovan Bratislava en la fecha anterior. LASK está 16° en la tabla con 6 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Sporting.

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Galatasaray vs. Aston Villa — martes 24 de noviembre, 14:45 hs

Slovan Bratislava vs. Betis — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Real Madrid vs. PSV — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Lens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Man City vs. Napoli — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Feyenoord vs. Porto — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Como 1907 vs. AEK Athens — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Arsenal vs. Dortmund — martes 24 de noviembre, 17:00 hs

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Bodo Glimt y LASK se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Bodo Glimt suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. LASK suma 6 puntos en el torneo.