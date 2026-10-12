Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Napoli por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Villarreal y Napoli se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre, Villarreal y Napoli se juegan la primera chance de reaccionar en esta Champions League después de arrancar con una derrota cada uno.

Ninguno sumó en la primera fecha y ya empiezan a sentir la presión de no quedar afuera de la pelea por los puestos de clasificación.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Villarreal cayó 3-2 como visitante ante el Dortmund en su debut europeo, un golpe duro que lo dejó sin puntos y en una posición incómoda en la tabla general del torneo. El equipo necesita revertir esa imagen de local para no quedar relegado tan pronto en la fase de liga.

Napoli tampoco pudo con su presentación: perdió 1-0 de local frente al Arsenal, un resultado que dejó dudas sobre su funcionamiento ofensivo. Ahora deberá salir de Italia con la obligación de sumar sus primeros puntos para no complicarse el camino en una competencia donde los puntos iniciales pesan.

Publicidad

El historial entre Villarreal y Napoli

El historial entre ambos está parejo: de siete enfrentamientos, Villarreal ganó tres, Napoli se impuso en dos y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo italiano, 8 contra 7. El antecedente más reciente fue en 2022, cuando Napoli cayó 3-2 como local ante Villarreal, un dato que puede servir de referencia para lo que se viene.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/12/2022 Napoli vs. Villarreal 2-3 Club Friendlies 25/02/2016 Napoli vs. Villarreal 1-1 UEFA Europa League 18/02/2016 Villarreal vs. Napoli 1-0 UEFA Europa League 07/12/2011 Villarreal vs. Napoli 0-2 UEFA Champions League 27/09/2011 Napoli vs. Villarreal 2-0 UEFA Champions League 24/02/2011 Villarreal vs. Napoli 2-1 UEFA Europa League 17/02/2011 Napoli vs. Villarreal 0-0 UEFA Europa League

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 13:45 hs

Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs

Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

En síntesis