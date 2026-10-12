Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Napoli por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El martes 13 de octubre, Villarreal y Napoli se juegan la primera chance de reaccionar en esta Champions League después de arrancar con una derrota cada uno.
Ninguno sumó en la primera fecha y ya empiezan a sentir la presión de no quedar afuera de la pelea por los puestos de clasificación.
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN6
La actualidad de ambos equipos
Villarreal cayó 3-2 como visitante ante el Dortmund en su debut europeo, un golpe duro que lo dejó sin puntos y en una posición incómoda en la tabla general del torneo. El equipo necesita revertir esa imagen de local para no quedar relegado tan pronto en la fase de liga.
Napoli tampoco pudo con su presentación: perdió 1-0 de local frente al Arsenal, un resultado que dejó dudas sobre su funcionamiento ofensivo. Ahora deberá salir de Italia con la obligación de sumar sus primeros puntos para no complicarse el camino en una competencia donde los puntos iniciales pesan.
El historial entre Villarreal y Napoli
El historial entre ambos está parejo: de siete enfrentamientos, Villarreal ganó tres, Napoli se impuso en dos y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor del equipo italiano, 8 contra 7. El antecedente más reciente fue en 2022, cuando Napoli cayó 3-2 como local ante Villarreal, un dato que puede servir de referencia para lo que se viene.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/12/2022
|Napoli vs. Villarreal
|2-3
|Club Friendlies
|25/02/2016
|Napoli vs. Villarreal
|1-1
|UEFA Europa League
|18/02/2016
|Villarreal vs. Napoli
|1-0
|UEFA Europa League
|07/12/2011
|Villarreal vs. Napoli
|0-2
|UEFA Champions League
|27/09/2011
|Napoli vs. Villarreal
|2-0
|UEFA Champions League
|24/02/2011
|Villarreal vs. Napoli
|2-1
|UEFA Europa League
|17/02/2011
|Napoli vs. Villarreal
|0-0
|UEFA Europa League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 13:45 hs
- Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs
- Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- Arsenal vs. Lille — martes 13 de octubre, 16:00 hs
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Napoli se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN6.
- Villarreal suma 0 puntos en el torneo.
- Napoli suma 0 puntos en el torneo.