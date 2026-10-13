Dónde ver EN VIVO Roma vs. Real Madrid por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Roma es local ante Real Madrid este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico por la segunda jornada de la Champions League.
Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Roma tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Roma viene de empatar 1-1 como visitante ante Fenerbahce. El equipo ocupa el puesto 21 con 1 punto.
Real Madrid ganó 2-1 como local ante Inter en la fecha anterior. Real Madrid está 13° en la tabla con 3 puntos.
El historial entre Roma y Real Madrid
Roma y Real Madrid se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 6 triunfos de Roma, 9 de Real Madrid y 3 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/08/2019
|Roma vs. Real Madrid
|2-2
|Club Friendlies
|27/11/2018
|Roma vs. Real Madrid
|0-2
|UEFA Champions League
|19/09/2018
|Real Madrid vs. Roma
|3-0
|UEFA Champions League
|08/08/2018
|Real Madrid vs. Roma
|2-1
|International Champions Cup
|08/03/2016
|Real Madrid vs. Roma
|2-0
|UEFA Champions League
|17/02/2016
|Roma vs. Real Madrid
|0-2
|UEFA Champions League
|18/07/2015
|Real Madrid vs. Roma
|0-0
|International Champions Cup
|30/07/2014
|Real Madrid vs. Roma
|0-1
|International Champions Cup
|05/03/2008
|Real Madrid vs. Roma
|1-2
|UEFA Champions League
|19/02/2008
|Roma vs. Real Madrid
|2-1
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
- Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
- Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
- Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Roma suma 1 punto en el torneo.
- Real Madrid suma 3 puntos tras vencer a Inter.