Dónde ver EN VIVO Roma vs. Real Madrid por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Roma es local ante Real Madrid este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico por la segunda jornada de la Champions League.

Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Roma tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Roma viene de empatar 1-1 como visitante ante Fenerbahce. El equipo ocupa el puesto 21 con 1 punto.

Real Madrid ganó 2-1 como local ante Inter en la fecha anterior. Real Madrid está 13° en la tabla con 3 puntos.

El historial entre Roma y Real Madrid

Roma y Real Madrid se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 6 triunfos de Roma, 9 de Real Madrid y 3 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/08/2019 Roma vs. Real Madrid 2-2 Club Friendlies 27/11/2018 Roma vs. Real Madrid 0-2 UEFA Champions League 19/09/2018 Real Madrid vs. Roma 3-0 UEFA Champions League 08/08/2018 Real Madrid vs. Roma 2-1 International Champions Cup 08/03/2016 Real Madrid vs. Roma 2-0 UEFA Champions League 17/02/2016 Roma vs. Real Madrid 0-2 UEFA Champions League 18/07/2015 Real Madrid vs. Roma 0-0 International Champions Cup 30/07/2014 Real Madrid vs. Roma 0-1 International Champions Cup 05/03/2008 Real Madrid vs. Roma 1-2 UEFA Champions League 19/02/2008 Roma vs. Real Madrid 2-1 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

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En síntesis