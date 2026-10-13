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Dónde ver EN VIVO Roma vs. Real Madrid por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre, en el Stadio Olimpico, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Roma vs. Real Madrid, Champions League
Roma vs. Real Madrid, Champions League

Roma es local ante Real Madrid este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico por la segunda jornada de la Champions League.

Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Roma tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Roma viene de empatar 1-1 como visitante ante Fenerbahce. El equipo ocupa el puesto 21 con 1 punto.

Real Madrid ganó 2-1 como local ante Inter en la fecha anterior. Real Madrid está 13° en la tabla con 3 puntos.

El historial entre Roma y Real Madrid

Roma y Real Madrid se enfrentaron 16 veces en los últimos años: 6 triunfos de Roma, 9 de Real Madrid y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/08/2019Roma vs. Real Madrid2-2Club Friendlies
27/11/2018Roma vs. Real Madrid0-2UEFA Champions League
19/09/2018Real Madrid vs. Roma3-0UEFA Champions League
08/08/2018Real Madrid vs. Roma2-1International Champions Cup
08/03/2016Real Madrid vs. Roma2-0UEFA Champions League
17/02/2016Roma vs. Real Madrid0-2UEFA Champions League
18/07/2015Real Madrid vs. Roma0-0International Champions Cup
30/07/2014Real Madrid vs. Roma0-1International Champions Cup
05/03/2008Real Madrid vs. Roma1-2UEFA Champions League
19/02/2008Roma vs. Real Madrid2-1UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
  • Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs
  • Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs
  • Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs
  • Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Roma suma 1 punto en el torneo.
  • Real Madrid suma 3 puntos tras vencer a Inter.
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