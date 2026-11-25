Sabah FK y Barcelona se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Baku Olympic Stadium, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Sabah FK recibe a Barcelona este miércoles 25 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Baku Olympic Stadium. El Barcelona llega como una de las candidatas serias a pelear el título y no tiene margen para relajarse ante un rival que todavía no encuentra su mejor versión en la fase de grupos. La diferencia de jerarquía es amplia, pero en esta Champions ya se vieron resultados que nadie esperaba.

Es la jornada 5 de la fase de liga y ambos equipos necesitan sumar para acomodarse en la tabla general, con un ojo puesto en la clasificación directa a octavos.

La actualidad de ambos equipos

Sabah FK llegó a este punto del torneo con apenas 3 puntos en 4 partidos y una imagen irregular. Viene de caer 4-1 como visitante ante Viking, un traspié que se suma a la derrota de local frente al Dortmund. La única alegría reciente fue el triunfo por 2-0 ante el Slavia Praga, que le permitió al menos no quedarse en cero. Está 30° de 36 y necesita puntos para no despedirse temprano de la competencia.

El Barcelona, en cambio, atraviesa un presente mucho más sólido. Viene de golear 3-0 de local a Aston Villa, resultado que le permitió recuperarse después de la dura caída 4-2 como visitante ante el PSG. Antes de eso había goleado 4-1 al Galatasaray, también lejos de casa. Con 9 puntos y el octavo puesto, el equipo necesita sostener el nivel para meterse entre los mejores de la fase de grupos.

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Sabah FK y Barcelona se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Barcelona suma 9 puntos en el torneo.